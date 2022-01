Martha Moyano sobre Pedro Castillo: “No podemos tener un presidente que ha aceptado que desconoce gobernar”

En entrevista con Exitosa, la congresista de Fuerza Popular, Martha Moyano, arremetió contra el jefe de Estado, Pedro Castillo, luego que este reconociera recientemente, a través de los medios de comunicación, que no fue preparado para ser presidente y que está en fase de aprendizaje.





Durante el diálogo con Karina Novoa en Las Cosas Por Su Nombre, la legisladora calificó de “evasivas” y “simplonas” las respuestas que Castillo Terrones brindó en sus tres primeras entrevistas: César Hildebrandt, Nicolás Lúcar y Fernando del Rincón.





“Me preocupa que haya aceptado que no tiene conocimiento absoluto de lo que es gobernar y lo que es la cosa pública. Ha dicho que ha llegado a practicar. Nadie llega a practicar al gobierno, uno llega a poner en práctica todo lo que aprendió y a servir al país pero con sus conocimientos”, declaró en nuestro medio.

“No podemos pretender seguir teniendo un presidente que ha aceptado que está practicando de algo que no conoce, porque el practicante es aquel que conoce en teoría lo que aprendió. El señor no estudió nada, no sé qué cosa está practicando”, cuestionó.

Asimismo, la parlamentaria naranja dijo sentirse “avergonzada” particularmente por la conversación que mantuvo el mandatario con el hombre de prensa de CNN.

“Lo yo he sentido, de manera personal, [tras ver la entrevista] es vergüenza. Desde que haya sido entrevistado por un periodista internacional de la CNN y que le haya hecho preguntas concretas, y ha sido incisivo además, y las respuestas del presidente fueron no sé si evadiendo, pero más bien con total desconocimiento de las propias respuestas que dio“, detalló.

“Me avergüenza que diga que escuchó en bulla y fue a ver de qué se trataba y era el cumpleaños de su hija. También que no haya respondido ante la pregunta de cómo el designa a ministros supuestamente vinculados al terrorismo y él solo responde que a mí también me llamaron terrorista. Eso es como defendiendo a sus ministros”, prosiguió.

Por último, Moyano indicó que la problemática del derrame de petróleo en Ventanilla, así como la pandemia del covid-19, requiere de acciones de un gobernante estadista, y “no uno que se burla de las normas y se oculta bajo su sombrero”.

“Es una pena que estemos atravesando una situación así, más aún cuando el Perú lo que requiere resolver la desgracia de la pandemia, y lo que ocurrió en Ventanilla, que requiere respuestas inmediatas de un estadista y lo que tenemos en Palacio es una persona que está burlando las normas y se oculta bajo su sombrero“, puntualizó en Exitosa.

Más temprano, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, cuestionó esta mañana a un grupo de parlamentarios luego que criticaran al mandatario por afirmar en una reciente entrevista que “el Perú va a seguir siendo mi escuela para ser presidente”.

Como se recuerda, diversos legisladores de las bancadas de oposición como Renovación Popular, Fuerza Popular y Avanza País arremetieron contra Castillo Terrones.

El SPR deja un flanco libre al decir que está aprendiendo, pero la mayoría de congresistas saben todo ? . Por favor, la soberbia oculta la incapacidad !. — Hernando Cevallos (@HCevallosFlores) January 25, 2022

