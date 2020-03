Martha Chávez: Fuerza Popular brindará apoyo total a retiro del 25% de fondos de las AFP

La congresista de Fuerza Popular, Martha Chávez, adelantó que su bancada brindará este martes su “apoyo total” al proyecto multipartidario de retiro del 25% de los fondos de las AFP, en el marco de la emergencia que vive el país por el tema del coronavirus, señalando que antes han cuestionado la “excesiva ganancia” que se llevan las aseguradoras a costa de los aportes de millones de peruanos.

“La postura va a ser de apoyo total, hubo varios proyectos, he campaña se ha hablado también, yo personalmente también he puesto el tema de los aportantes al sistema público de personas, pero ese es un tema más grande que no se va a poder ver ahora, sino cuando pase la crisis. Gente que ha aportado menos de 20 años y han visto como sus fondos se quedan ahí. Pero en lo concreto de este martes, es necesario que la gente pueda retirar parte de sus fondos de AFP ante esta emergencia, dijo en diálogo con Cecilia García, en Exitosa.

En este sentido, Martha Chávez señaló que más allá de aprobar el retiro del 25% de los fondos de pensiones, se tendrá que revisar la forma en la que vienen operando estas AFP, ya que sus ganancias no son proporcionales a las pensiones que reciben los afiliados: “es importante escuchar siempre a la gente de las AFP, pero siempre hemos reclamado que las AFP han tenido demasiadas ganancias, ellos han ganados comisiones y porcentajes independiente al éxito o no de sus inversiones”.

En esta línea, la fujimorista adelantó que este martes apoyarán la aprobación del proyecto multipartidario que permite a los afiliados a las AFP retirar excepcionalmente hasta el 25 % de sus fondos en cuenta individual y el excedente de dos remuneraciones brutas de las cuentas CTS, en el marco de la emergencia por el covid-19.

El proyecto incorpora la vigésima quinta disposición final y transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, precisando que la entrega de los fondos se realizará en el plazo máximo de 10 días de presentada la solicitud. El afiliado deberá indicar el número de cuenta bancaria para el depósito correspondiente.