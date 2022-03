Martha Chávez a Mirtha Vásquez: “Esta marxista, antiminera, solo busca desinformar”

La excongresista fujimorista, Martha Chávez, tuvo fuertes calificativos para con su colega, Mirtha Vásquez, a raíz de sus declaraciones contra la liberación de Alberto Fujimori, señalando que el Tribunal Constitucional no puede “violar los derechos a la verdad y justicia de víctimas de la dictadura fujimorista”. Teniendo como premisa que “el derecho internacional prohíbe que condenados por crímenes de lesa humanidad sean beneficiados con amnistías, indultos u otros”.

Ante lo cual la también abogada no se guardó nada y le respondió a través de sus redes sociales. “Esta marxista, pro aborto y antiminera obviamente sabe que el ex presidente Fujimori NO fue condenado por delitos de lesa humanidad y NO podía serlo pues a la fecha de los hechos de La Cantuta y Barrios Altos ni siquiera existía el Estatuto de Roma. Está buscando desinformar”, se lee en la publicación de Twitter de la ex parlamentaria .

También te puede interesar: Guillermo Bermejo tras indulto a Alberto Fujimori: “Todos a las calles, ¡no pasarán!”

TC concede indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori

Este jueves, el Tribunal Constitucional concedió el Hábeas Corpus a Alberto Fujimori, con los votos de los magistrados José Luis Sardón, Ernesto Blume y Augusto Ferrero, tras ello, el expresidente de la República, saldría en libertad por un indulto humanitario.

Se debe indica que quienes se opusieron fueron los magistrados cargo de la sala, Marianella Ledesma, Eloy Espinoza-Saldaña y Manuel Miranda.

Cabe precisar que, el pasado 24 de diciembre de 2017, el entonces jefe de Estado, Pedro Pablo Kuzcynski, otorgó el indulto a Fujimori por razones humanitarias.

Síguenos en redes sociales: