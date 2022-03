Marta la Cantinera: De la campaña de la Breña a capitana del ejército

Su fama era tal que hasta compusieron un vals donde se le mencionaba. Ella era Marta Olinda Reyes, la psiqueña que ganó fama como Marta la Cantinera durante la Campaña de la Breña. Este apelativo se lo pusieron porque atendía a los heridos del ejército montonero de Andrés Avelino Cáceres, dándoles agua en una cantimplora que le llamaban cantina.

Cuando el Ejército del ‘Brujo de los Andes’ se fue a la sierra a seguir la lucha, Reyes se fue a luchar por la patria. Participó en las batallas de Julcamarca, Concepción, Marcavalle, Huamachuco y San Pablo. La muerte de su esposo a manos de chilenos la impulsó a aprender a manejar el fusil descubriendo que poseía una puntería endiablada, pero se quedó con el mote de “Martha la cantinera”.

Enérgica, de rápidas decisiones, pronto se ganó el respeto de los combatientes. A pie o a caballo, era la primera en atacar y en dar ejemplo de coraje y valentía a los hombres. Nos volvimos a ver en otras jornadas épicas luchando contra el enemigo común donde siguió haciendo gala de su heroísmo.

Al término de la invasión militar chilena se enroló en 1895, en las filas pierolistas para participar en la guerra civil contra Cáceres, cuando el primero ejercía su segundo gobierno (1894- 1895), donde fue herida en una pierna, lo que le permitió obtener el grado de capitana.

Por aquella época era conocido un valsecito que la recordaba: “Muchachos, vamos a Lima/ que viene la montonera/ con Felipe Santiago Oré/ y Marta la Cantinera…”. Algunos tradicionalistas afirman que ella inventó la papa a la huancaína mientras seguía al Brujo de los Andes en su dura resistencia contra el invasor chileno.

El historiador José Respaldiza la han descrito como “una mulata de estatura un poquito más alta del común de nuestras mujeres, grandes ojos negros de mirada arrobadora, cintura de tentación (…) enérgica, de rápidas decisiones y a veces un poco intrépida”

