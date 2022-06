Markarián sobre derrota de Perú ante Australia: Me pareció que estaban muy confiados

El experimentado estratega uruguayo Sergio Markarián, quien dirigió a la selección peruana durante las Eliminatorias para Brasil 2014, se pronunció sobre la derrota de la bicolor ante Australia en el repechaje mundialista y señaló que le pareció ver a los futbolistas nacionales “muy confiados” en la previa del enfrentamiento.

“En lo previo veía un entusiasmo muy marcado en la afición deportiva, en los medios periodísticos, en los propios jugadores, me pareció que estaban muy confiados y se hablaba de una eventual supremacía peruana. Yo no conozco mucho el poderío de Australia, pero me pareció bueno que hubiese confianza. Hoy de alguna manera los comentarios son negativos en el sentido de que se había subestimado o se había pensado que Australia era menos de lo que fue”, señaló Markarián para una radio de su país.

Además, el ‘Mago’ destacó el nivel del actual equipo que dirige Ricardo Gareca e indicó que esta era la mejor generación de futbolistas peruanos en varias décadas. Sin embargo, también lamentó que el trabajo formativo que se realiza en el Perú siga siendo pobre.

“Yo tuve dos salidas de Perú. En 1997 me fui de Sporting Cristal […] y en aquel momento decía que veía como un defecto la falta de formación y la ausencia de competencia importante a nivel juvenil. por tanto, la dificultad de la formación de jugadores. El mismo comentario lo hice cuando me fui de la selección hace unos cuantos años, pero tuve la tranquilidad de haber trabajado mucho en la formación. Ahora no veo que haya una generación que lo sustituya, son más o menos los mismo jugadores que se iniciaron conmigo”, destacó el estratega.

Por último, Markarián lamentó cuán afectado resultó Luis Advíncula luego de la no clasificación de Perú a Qatar 2022. Como se conoce, “El Rayo” anunció que se retiraba de la selección peruana tras considerarse uno de los responsables de la derrota ante Australia, tras fallar uno de los penales.

“Personalmente me conmovió lo de Advíncula. Siendo un baluarte y jugador importante en el equipo. Quizás uno de los mejores laterales derechos de Sudamérica, tuvo la desgracia de fallar el penal y hacerse responsable de la manera que se hizo. Son cosas del fútbol”, concluyó.

