Estado de emergencia: Marisol Pérez Tello de acuerdo con otorgar indulto a reclusos

A causa el estado de emergencia nacional que atraviesa el país a causa del COVID-19, se conoció que el Poder Ejecutivo ejecutará una política de concesión de indultos humanitarios a los sectores vulnerables de los centros penitenciarios, para reducir el riesgo de contagio de la pandemia. Por ello, en Exitosa, conversamos con Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia, para que nos dé más luces sobre el tema.

“Lo del indulto es una buena alternativa, además de justa. Estas decisiones no pasan por elección a dedo, sino que hay reglas que ter permiten ver qué preso es peligroso y quién no (…) El Decreto Supremo no se ha publicado aún. Pero claramente en cualquier propuesta hay delitos que están exceptuados. Sí están excluidos delitos como terrorismo, violadores, que no pueden salir porque son peligrosos. A menos que sean personas que estén, por decirte, con cáncer termina”, indicó en primera instancia.

Sobre el uso de grilletes para evaluar otras medidas, Tello aseveró que estos podrían ser una solución pero no inmediata. “Los grilletes se lanzaron pero recogiendo un trabajo previo (…) Pasaron 3 años y solo se han puesto 6 o 7 grilletes más. Esto es urgente para el mediano plazo, poner policías a cuidar prisiones domiciliarias no es el sentido, porque no tenemos el material humano. En el corto plazo no, pero en el mediano los grilletes pueden ser una solución”, agregó.

Sobre las personas que actualmente tienen arresto domiciliario, Tello puntualizó que es un tema complicado pero se tiene que evaluar. “Hay que ser sensato, los acumulados anti de la política nacional no pueden privilegiarse frente a la vida. No hay presos emblemáticos, todos los privados de la libertad son iguales, no importa por qué delito estén. Sobre las preventivas, el fiscal Vela dijo que el INPE le diera la información si hay riego o no y él iba adoptar una medida general para todos.