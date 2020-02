Marisol arremete contra Melissa Klug: “Uno no puede estar pidiendo dinero a nadie”

La popular “Faraona de la Cumbia”, Marisol, se animó hablar sobre el escándalo mediático que envuelve a Jefferson Farfán, Melissa Klug y la madre del futbolista, Doña Charo Guadalupe. La cantante, sin pelos en la lengua, le mandó su chiquita a la popular ‘Blanca de Chucuito’ y la mandó a trabajar para que no dependa, en su totalidad, del dinero del deportista.

“Uno no puede estar pidiendo dinero a nadie, uno tiene que trabajar. La paternidad no es una obligación es una responsabilidad, si yo trabajo no necesito obligarlo”, sentenció.

Asimismo, mencionó que la popular ‘Foquita’ tiene derecho a hacer lo que quiera “con su plata”. “Él entrena, se priva de muchas cosas, se saca el alma, sus piernas no le darán toda la vida, cuando ya no juegue va a vivir de lo que trabajó y, si no tiene, va a dar pena”, comentó.

Por otro lado, se pronunció sobre últimas declaraciones de Doña Charo. Aunque la intérprete sostuvo que se pone en sus zapatos, resaltó que ella no es una “madre alcahueta” y que pone en su lugar a su hijo cuando lo merece.

“Yo le he dicho a mis hijos que si ‘tengo que juzgarte lo voy a hacer’. Si mi hijo comete un error, él tiene que asumir”, dijo.