La actriz nacional Marisela Puicón se pronunció sobre la medida cautelar emitida por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL que ordena a la empresa Telefónica del Perú que deje sin efecto el aumento de tarifas de Internet fijo y los planes empaquetados que incluyen este servicio y devuelvan el monto del incremento aplicado a los usuarios.

“Feliz, muy contenta por lo logrado, porque esto era lo que queríamos. (…) Queda demostrado que el trabajo en equipo funciona y lo hicimos todos, todos los que nos pusimos la camiseta”, indicó Puicón a Nicolás Lúcar en el programa ‘Hablemos Claro’.

Asimismo, la cantante peruana aseguró que este logro no se hubiese alcanzado sin la ayuda de nuestro medio de comunicación. “Quiero recalcar que el único medio que se puso la camiseta defendiendo los derechos de los usuarios fueron ustedes, Exitosa. Yo no entiendo por qué el resto de la prensa no se compró el pleito”.

Sobre las declaraciones de Rafael Muente, presidente de Osiptel

A inicios de esta semana, el presidente de Osiptel, Rafael Muente, aseguró que las alzas de las tarifas se encuentran en los recibos y que “muchos usuarios no están leyendo la información de sus recibos”. Además, indicó que actualmente los clientes están recibiendo “más a cambio de lo que pagan”.

“Justificando lo injustificable. Porque además el señor Muente comento que yo debía leer mi contrato, que me fijara bien lo qué había firmado; pero no era mi contrato, era el de todos los usuarios que habíamos firmado por un cargo go fijo”, indicó Puicón.

¡Totalmente Free!

Por otro lado, la actriz peruana Marisela Puicón propuso que la empresa Movistar/Telefónica no les cobre a sus usuarios afectados durante un año para resarcir todos los cobros indebidos que han realizado.

“Que Telefónica no nos cobre durante un año para resarcir todos esos cobros que han venido haciendo indebidamente, todos los usuarios de telefónica totalmente free. Congelar y no cobrar, esa sería una manera de indemnización para nosotros”, agregó.

“No permitamos que se burlen de nosotros”

Por último, Marisela Puicón acotó que “no podemos permitir que ninguna empresa extranjera venga a hacer lo que le de la gana en nuestra casa, porque somos nosotros los responsables de velar por todo lo que sucede en el Perú. Si no te dan el servicio completo, obviamente te tienen que devolver el dinero, pero si nos ponemos a sumar todo el servicio deplorable que hemos venido sufriendo todo estos años, nos deben mucho”, finalizó.