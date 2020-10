Mario Vargas Losa: “No soy un cadáver después de ganar el Nobel”

El escritor Mario Vargas Llosa, en una extensa entrevista que le concedió a su hijo, el periodista Álvaro Vargas Llosa, expresó que ganar el Premio Nobel de Literatura es un gran logro y aspiración, pero advirtió que luego un ganador tiene que “demostrar que está vivo”.



“Es un premio que tiende a enterrar, a convertir en estatuas a los escritores, como si realmente ya hubiera acabado su experiencia literaria y vital”, expresó al señalar que esa es “una de las dificultades” que se debe afrontar al ganar ese prestigioso premio.

Añadió que, tras obtener el Nobel, hay una serie de compromisos ineludibles con universidades y ferias de libros importantes, “pero la idea general” es que, si alguien ha ganado el premio, “de alguna manera su carrera literaria ha terminado”.

“Entonces, si uno esta vivo todavía, se siente muy desmoralizado y trata de demostrar que eso no es verdad, que existe una vida literaria después del Nobel, que uno puede seguir escribiendo. Es decir, que está vivo todavía”, añadió al reiterar su compromiso con la literatura.

“Bueno, yo creo haberlo demostrado, ojalá no me equivoque. No me siento un cadáver después del Premio Nobel”, remarcó el escritor peruano-español que hace poco celebró los diez años de recibir esa distinción, que se convirtió en el primer Nobel para el Perú. ❖