Mario Vargas Llosa impaciente por ingresar a la Academia Francesa

El escritor y Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, está “impaciente” de entrar en la Academia Francesa, revela la secretaria perpetua de la institución, la historiadora de 92 años, Hélène Carrère d’Encausse.





“Lo acaban de elegir. Tiene que preparar su discurso, y la persona que lo recibe tiene que preparar el suyo. Eso toma su tiempo. Pero él está muy interesado (…). Está un poco impaciente”, explicó la responsable de la Academia Francesa en una entrevista.





Vargas Llosa, de 85 años, fue elegido el pasado 25 de noviembre como miembro de la Academia Francesa, siendo la primera vez que un autor que no escribe en lengua francesa entra en esa institución fundada en 1635.

“Pide todo el tiempo que le mandemos cosas, visita el sitio de internet, nos manda comentarios de forma permanente. Le apasiona esta nueva aventura intelectual”, añadió Carrère d’Encausse.

Según el rígido protocolo de la institución fundada por el cardenal Richelieu hace cuatro siglos, los nuevos miembros son recibidos durante una ceremonia a puerta cerrada, en la que el candidato lee su discurso y un académico “anfitrión” le contesta.

“Ya le he dicho que no puedo hacer milagros. Él escribe; no es alguien que se duerma en los laureles. Está interesado, y le parece que no es suficientemente rápido, sobre todo en el mundo actual. Pero en el mundo actual, en el que ya no hay nada fijo, las instituciones son algo fundamental”, razonó la académica.

Sobre su vida

Vargas Llosa, novelista y ensayista, es miembro de la Real Academia de la Lengua Española desde 1994 y es considerado el último representante del “boom” literario latinoamericano. Habla francés con fluidez, tras vivir unos años en París, a principios de la década de los 1960.

Nacido en Arequipa y nacionalizado español en los años 90 en rechazo a la dictadura de Alberto Fujimori, Vargas Llosa es un autor de una treintena de libros considerados clásicos del siglo XX, como La ciudad y los perros, Conversación en la Catedral, La tía Julia y el escribidor y su monumental La guerra del fin del mundo, entre otros títulos.

