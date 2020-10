Mario Salas: “Por mi parte, no me iré de Alianza Lima”

Este viernes, ante Deportivo Municipal, Alianza Lima sufrió su quinta derrota consecutiva. La situación empieza a preocupar a hinchas y dirigentes debido a que cada vez está más latente la posibilidad de tener problemas con el descenso y alejarse de alguna clasificación a torneos internacionales.







Luego del choque ante el club edil, el técnico del equipo, el chileno Mario Salas, se pronunció al respecto y se refirió a los rumores sobre una presunta salid del club, debido a la racha de malos resultados. El estratega indicó que de su parte no hay ninguna intención de renunciar.

““La presión y los resultados nos están jugando en contra. Somos conscientes de lo que nos estamos jugando en el acumulado, lo sabemos desde hace unas fechas. Por mi cabeza no está irme, voy a asumir este momento. Por mi parte, no me iré de Alianza”, menciono Mario Salas.





Luego indicó que él y el plantel entienden que actualmente el equipo no vive su mejor momento y que de seguir en ese camino, el tema de la lucha por el descenso sería la principal preocupación. “Somos conscientes de lo que nos estamos jugando en el acumulado, lo sabemos desde hace unas fechas”.

Actualmente, el cuadro íntimo se ubica en la decimosexta ubicación de la tabla acumulada con apenas 22 puntos. La próxima jornada, el elenco blanquiazul tendrá que medirse ante Melgar de Arequipa.

