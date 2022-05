Mario Irivarren saca las garras y afirma que demandará a su ex, Vania Bludau

Ante ello dijo que “una cosa es que yo acepte que tengo un carácter fuerte y otra muy distinta es que vaya a aceptar que se me acuse de agresor”.

Irrivarren ante las denuncias de Bludau afirmó que decidió ya no callar más. “Yo odio los escándalos mediáticos, odio ventilar detalles de mi vida privada, pero todo tiene un límite, y ese límite ya se sobrepasó por mucho. Yo lo único que quiero es limpiar mi imagen de todo el daño que me han hecho y no pienso parar hasta que así sea”, finalizó.