Mario Irivarren dio positivo a COVID-19

Este lunes, durante el día 71 del estado de emergencia nacional, el chico realiy, Mario Irivarren, reveló que dio positivo para coronavirus COVID-19. Según dijo se contagió tras ayudar a unos desconocidos.

El modelo e influencer se sometió a una prueba rápida en donde el resultado salió negativo, no obstante, una molecular tomada después, confirmó que estaba contagiado.

“El día domingo 10, el Día de la Madre, escuché el llamado de auxilio de unas personas. En ese momento pasa una chica que me pide ayuda para ser trasladada a un hospital (…) El día viernes me llegó el resultado de la prueba molecular y dio positivo. Eso me cayó como un baldazo de agua fría. No le tengo miedo al coronavirus, soy joven, soy fuerte, pero me aislé en el segundo piso de mi casa por la salud de mi familia”, añadió.

Se elevó a 3 629 la cifra de fallecidos y a 123 979 los casos positivos en el Perú

Este lunes, el presidente de la República, Martín Vizcarra informó mediante conferencia de prensa, que se elevó a 123 979 la cifra de infectados por coronavirus COVID-19 en el país, tras cumplirse 71 días del estado de emergencia nacional.

Lastimosamente, hasta la fecha, 3 629 personas han perdido la vida a causa de esta pandemia en nuestro país, reportó el Ministerio de Salud (MINSA) mediante un comunicado oficial.

Al 25 de mayo de 2020 se han procesado muestras para 840 922 personas por COVID-19. Se tienen 8,097 pacientes hospitalizados, de los cuales, 909 se encuentran en UCI con ventilación mecánica.