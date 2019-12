Mario Hart sobre Korina Rivadeneira y Gino Pesaressi: “Confío en mi esposa”

Luego del polémico viaje de Korina Rivadeneira con su expareja Gino Pesaressi a Arequipa, donde habrían tenido una presunta cercanía, su esposo Mario Hart sacó cara por la modelo y afirmó que no le incomodaron las imágenes ya que “confía en ella”.

“Confío en mi esposa, ella puede ser amiga de quien quiera. Mientras ella no me demuestre que yo no tengo por qué confiar en ella, yo seguiré confiando. No podría estar casado con una persona en la que no confío”, dijo el participante de ‘El dúo perfecto’ quien este sábado llega, junto a Micheille Soifer, a la gran final del reality.

“Tengo una mentalidad bien sencilla, si me quieren, si me aman, me van a respetar. Vivo tranquilo, no vivo pensando con quién estará Korina o si me estará engañando”, añadió.

Asimismo, manifestó que no le molestó que la modelo venezolana se ponga la gorra de su ex. “Ella se fue a trabajar y Gino también estaba en el evento. Sí, se pone la gorra de él, pero, ¿creen que es infidelidad ponerse una gorra? Y si ella borra la foto con esta gorra es porque no le gustó cómo se veía”, aseveró el corredor.

TODO BIEN CON GINO

Por otro lado, el ex de Alejandra Baigorria contó que tiene una buena relación con el modelo Gino Pesaressi y arremetió contra el difusor de las imágenes del viaje, el conductor Rodrigo González. “Todo nace de una persona en específico (Rodrigo), imagino que esta persona estará aburrida ahora que está sin trabajo”, sostuvo.