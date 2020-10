Mario Amoretti: “Que integren el Tribunal Constitucional, juristas de solvencia moral e intelectual”

El Congreso de la República tiene una gran responsabilidad de elegir a seis miembros del Tribunal Constitucional, ojalá que estén a la altura de las circunstancias y del momento en la que se encuentra el país, a fin de que sean nombrados quienes tengan los méritos suficientes en lo moral e intelectual.







Asimismo, desde la creación del Tribunal de Garantías y luego el Tribunal Constitucional, JAMÁS ha sido elegido un penalista, los encargados de designarlos, no han tenido en cuenta que casi el 80% de procesos constitucionales que deben resolver son hábeas corpus, relacionados con la libertad y derechos conexos – debido proceso, legalidad, motivación, derecho a probar, etc.- que muchas veces son vulnerados por el órgano jurisdiccional y quien mejor que un penalista para emitir una opinión en el seno de esta institución, por su especialidad conocen estas vulneraciones penales y procesales, para concluir si hubo o no vulneración a la libertad personal o su derechos conexos de los afectados.

Mañana 30 de octubre Chincha celebra un aniversario más, en medio de una pandemia, con buen número de infectados y muertos, en los meses de julio y agosto, originado por la carencia de medicinas, pruebas moleculares, oxígeno, etc. Los chinchanos tenemos que reconocer la gran labor que realizó y lo viene haciendo el Dr. Manolo Fernández, al haber proporcionado a nuestros paisanos ivermectina que dio lugar a que los infectados disminuyeran notablemente, al igual que los fallecidos por Covid-19. Pero es lamentable que las autoridades gubernamentales no presten la ayuda que requiere el Dr. Fernández para la elaboración de la vacuna, porque prefieren invertir ingentes sumas de dinero para importarlas, al igual que las pruebas rápidas. En medio de esta grave crisis que vivimos, un especial saludo para mi AÑORADA: CHINCHA QUERIDA.





Nuestras autoridades nos advierten que se viene segunda ola de contagios y muertes por Covid-19, mucho más fuerte de la que hemos sufrido. Sin embargo, no conocemos qué medidas se han tomado para prevenir este anuncio, no se han adquirido pruebas moleculares, máxime después de haberse comprobado que la compra de las pruebas rápidas fue un gran engaño; además, la carencia de medicinas, camas UCI, oxígeno, sigue igual, por decir lo menos en Chincha no hay planta de dicho insumo y las autoridades no han hecho nada hasta la actualidad, pese a que un grupo de chinchanos emprendimos una colecta para dotar de oxígeno a nuestra provincia; y, como el contagio disminuyó por la aplicación de la ivermectima, no se toman las medidas preventivas, en todo el país, que nuestras autoridades no se sigan lucrando con la vida y salud de los peruanos.