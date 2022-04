Mariella Zannetti sobre ‘Monstruo de Chiclayo’: “Ojalá los presos hagan justicia”

“La castración no va a cambiar, no necesitas de un miembro viril para abusar de un menor. Hay violadores que no utilizan un aparato genital para dañar a menores”, dijo la psicóloga Lizbeth Cueva, también invitada al programa.

“Lo de la castración química siento que es para apaciguar las aguas. Hay una población enardecida, que quiere justicia”, se sumó Barboza. “Y es reversible”, acotó la Zanetti, quien luego hizo un llamado a la población carcelaria. “Yo voy a decir algo que, lamenta- blemente va a sonar mal, no me importa. Ojalá los presos hagan justicia”, sentenció.