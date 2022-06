Maricarmen Alva volvió a descarta una reelección como presidenta del Congreso: “Nunca he pensado en eso”

La presidenta del Congreso de la República, Maricarmen Alva (Acción Popular), volvió a referirse sobre la posibilidad de ser reelegida en el cargo y descartó esta opción, a seis días de que culmine su periodo como cabeza de la Mesa Directiva de este poder del Estado.

En esa línea, la acciopopulista agradeció a quienes esperan que siga en el cargo, pero aseguró que no está en su agenda y dijo desconocer de dónde han salido este tipo de rumores sobre que tendría dicha intención.

“Agradezco a la prensa o a los que quieran que yo me reelija, pero eso no está en mi agenda. Nunca he pensado en eso, así que no sé, la verdad, de dónde ha salido ese tema. Lo he dicho en otras entrevistas y el viernes también en el Congreso, eso no está en mi agenda”, declaró para el canal del Congreso.

Estas declaraciones tras un encuentro con las dirigentes de las ollas comunes, en el distrito de Santa Rosa (Lima). “He conversado con las responsables de las ollas comunes, quienes brindan desayuno, almuerzo y cena a por lo menos 105 personas. Hemos escuchado sus necesidades también”, apuntó.

En dicho evento también asistió el embajador de Israel, Asaf Ichilevich, quien entregó una dotación de mantas para enfrentar el inicio del invierno en Lima.

KAROL PAREDES DESCARTA REELECCIÓN DE ALVA PRIETO

En entrevista con Exitosa, la vocera alterna de Acción Popular, Karol Paredes, señaló que su agrupación parlamentaria no busca la reelección de María del Carmen Alva como presidenta del Congreso de la República. En ese sentido, indicó que su bancada aún no define cuál será la participación que tendrá dentro de la Mesa Directiva.

“No se de donde sacan este tema, definitivamente ella (Alva) no va a la reelección. Además, como bancada nosotros no estamos pensando ni hemos pensado en su reelección. Nosotros no hemos definido todavía exactamente cuál será nuestro nivel de participación dentro de la Mesa directiva. Eso se definirá más o menos entre la primera, la segunda semana, o de repente hasta la tercera semana de julio. Ahora estamos todos concentrados en que se termine la legislatura bien hasta el 8 de julio y luego se verá qué es lo que pasa”, declaró Paredes a Exitosa.

