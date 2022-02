Maricarmen Alva sobre reunión con voceros: “Estaba en mi agenda como presidenta del Congreso”

Este miércoles, la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, se manifestó acerca de la reunión que sostuvo con los voceros de diferentes bancadas de oposición al Gobierno, en donde expusieron, según el semanario Hildebrandt en sus trece, estrategias para vacar al presidente de la República, Pedro Castillo.





Asimismo, la también congresista de Acción Popular, Alva Prieto, indicó que dicho encuentro formó parte de su agenda como titular de la Mesa Directiva. En esa línea, aseguró que no fue una reunión privada, sino que fue anunciada por la fundación Naumann a través de sus redes sociales.

“Eso fue un seminario que organizó la fundación Naumann y estaba en mi agenda individual como presidenta del Congreso. Ese mismo día se publicó una foto que la fundación puso en su página”, informó Alva en una conferencia de prensa.





Además, señaló que se trató temas de historias y se dio a conocer las experiencias de los asistentes que estaban en un programa público. “Hablar de un complot (para la vacancia) no viene al caso. Ha sido una reunión coyuntural”, añadió.

La titular del Parlamento se pronunció acerca del audio que evidencia su reclamo por un reportaje periodístico sobre el incidente que protagonizó con la alcaldesa de Ocoña (Arequipa), Marilú Gonzales, en las instalaciones del Congreso.

“Fue una conversación totalmente inocua, ya todos los han escuchado. Es una conversación nadas más del día a día, punto”, manifestó.

Por último, señaló que al terminar la sesión con los alcaldes de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (Remurpe), dialogó con la burgomaestre de Ocoña, se tomaron una foto y todo quedó en una “anécdota”.

“Luego de que terminara esa reunión la alcaldesa se me acerca, me pide disculpas por cómo se había expresado y cómo había entrado molesta a la reunión y yo le dije ‘no te preocupes, todos tenemos nuestros días’ (…) Me pidió una foto y todo fue muy bien y no fuimos abrazadas de aquí. Es una anécdota, yo ya pasé la página.”, sostuvo.

