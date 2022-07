Maricarmen Alva sobre el Mininter: “El cambio continuo de las autoridades perjudica a la Policía”

La presidenta del Congreso, Maricarmen Alva (Acción Popular), expresó su malestar por el continuo cambio de autoridades en el Ministerio del Interior (Mininter) que hace que no haya estabilidad en la Policía Nacional el Perú. En esa línea, pidió al nuevo titular de dicha cartera, Mariano González, mas respeto con los generales de la institución policial.

“El cambio continuo de las autoridades perjudica a la Policía. Por eso, he pedido al nuevo ministro que no toque a los generales de la PNP, tiene que haber respeto por ellos que son profesionales diferentes a los médicos o abogados”, manifestó la acciopopulista desde Piura.

Asimismo, aprovechó para dirigirse al Poder Ejecutivo e instarle a buscar gente profesional preparada para poder conducir de manera óptima las riendas del país y trabajen eficientemente en la administración pública.

“Necesitamos personas profesionales en gestión pública que sepa gestionar, que esté preparada para gestionar una carretera, comprar fertilizantes que hasta en tres oportunidades se ha caído la compra. Nunca en mi vida había visto eso”, precisó.

En esa línea, criticó también que a la fecha el Gobierno no haya hecho nada por la llamada “segunda reforma agraria” anunciada en reiteradas oportunidades, así como el fracaso hasta en tres oportunidades en la compra de fertilizantes. “No hay nada. Dicen que nos han mandado al Congreso y no aprobamos, pero eso es falso, porque no hay ningún proyecto de agricultura”, cuestionó.

Además, precisó que desde el Congreso se han aprobado 15 proyectos de ley a favor de los agricultores del país porque siempre ha existido preocupación de los parlamentarios por el pequeño agricultor y la agricultura familiar. También recordó la aprobación de la ley que permite el retiro total de la CTS, fondos de AFP, y la devolución del dinero a los fonavistas.

