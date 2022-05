Maricarmen Alva: Esperemos que Pedro Castillo cumpla con promesa de respetar la Constitución

En breves declaraciones, la presidenta del Parlamento, Maricarmen Alva, se pronunció luego de que la lobista Karelim López indicara en un programa dominical que escuchó decir al presidente Castillo “no tener problemas en cerrar el Congreso”.

“Lamentable escuchar eso, pero esperemos que no sea así, esperemos que el presidente Pedro Castillo se comporte como un demócrata, como debe ser, ya que él fue elegido en democracia. Él también ha dicho muchas veces que respeta la Constitución. Esperemos que cumpla con su promesa”, señaló Alva Prieto en declaraciones recogidas por Canal N.

Además, la titular del Legislativo exhortó al Ejecutivo a que reglamente cuando antes la ley de las ollas comunes. “De nada sirve que la hayamos aprobado en el Congreso si es que no se reglamenta”, precisó.

DECLARACIONES DE KARELIM LÓPEZ

Durante una reciente entrevista, Karelim López declaró que el presidente de la República, Pedro Castillo, le indicó -hace unos meses- a Bruno Pacheco, exsecretario general de presidencia, que se tranquilice, puesto que él estaba dispuesto a cerrar el Parlamento, debido a la preocupación del exsecretario por las investigaciones del Parlamento por las presuntas presiones que habría ejercido en altos mandos de las Fuerzas Armadas para conseguir ascensos.

“Él (Bruno Pacheco) no tenía que ver, le decía (al presidente Pedro Castillo): ‘he cumplido órdenes, me has pasado las órdenes de tus amigos los chotanos’ […] para pasárselas al general Vizcarra, de transportar el pedido’ y le decía: ‘asúmelas tú. Qué va a pasar conmigo si renuncio, qué va a pasar con el Congreso’ […] Una de las cosas que el señor presidente muy ligero le dijo (a Pacheco): ‘no me preocupa el Congreso porque yo lo cierro y punto’”, señaló López en Panamericana TV.

