Maricarmen Alva: “El canciller ha considerado afectada la democracia cuando se fiscaliza al presidente”

La expresidenta del Congreso y parlamentaria de Acción Popular, Maricarmen Alva, se manifestó acerca de los motivos que expuso el ministro de Relaciones Exteriores, César Landa, al cardenal Pierto Parolin, sobre la ausencia del presidente de la República, Pedro Castillo, en el Vaticano.

La congresista Alva indicó que el canciller “ha mentido vergonzosamente” al señalar que el Congreso de la República no autorizó el viaje del jefe de Estado, Castillo Terrones, debido a que “estuvo fuera de tono por afirmar la paz, la ley internacional y condenar a Rusia”.

En esa línea, señaló que el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores no informó que el mandatario es investigado por la Fiscalía por presuntos actos de corrupción.

“Se ha presentado ante el Vaticano y ha mentido vergonzosamente al mencionar que no se le concedió permiso para viajar al presidente porque consideramos que estuvo fuera de tono al afirmar la paz y condenar a Rusia, pero lo que no dijo es que no se le autorizó el viaje a Castillo por estar asociado por la Fiscalía como líder de una organización criminal”, declaró la congresista Alva.

“Parece que el ministro se ha olvidado de su función como representante del Ministerio de Relaciones Exteriores para pasar a realizar una función de encubrimiento al presidente”, añadió.

También puedes leer: Rafael López Aliaga accedería a reunirse con delegación de la OEA

Además, consideró que el canciller “considera afectada la democracia cuando se fiscaliza al presidente”, debido a que expuso ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en respaldo a la solicitud de activar la Carta Democrática Interamericana, tras la denuncia constitucional de la Fiscalía en contra del mandatario.

“A solicitado a la OEA la activación de la Carta Democrática Interamericana aludiendo a sus artículos 17 y 18 que únicamente se puede ejecutar cuando los gobiernos consideren en riesgo sus procesos políticos, institucional, democrático o su legítimo ejercicio del poder”, indicó.

“El canciller ha considerado afectada la democracia cuando se fiscaliza al presidente; es decir, que no le interesa la existencia de más de 190 elementos de convicción y 26 tomos que contiene la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación”, agradeció.

Más información: