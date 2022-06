Maricarmen Alva denuncia que recibe amenazas para que renuncie a la presidencia del Congreso

La presidenta del Congreso de la República, Maricarmen Alva (Acción Popular), denunció este miércoles que viene recibiendo amenazas a través de WhatsApp a un número que utiliza su menor hija, en donde exigen que renuncie al mas alto cargo de este poder del Estado.

“En los últimos días he sido víctima de la publicación de audios manipulados y ya venía recibiendo amenazas sobre su difusión, amenazas que no solo llegaban desde fuera del Poder Legislativo, sino también amenazas registradas dentro del Congreso. Pero ahora ya no son audios manipulados, es concretamente una amenaza que exige mi renuncia y señalan el lugar en donde resido. Me indigna que esta amenaza haya llegado al celular de mi hija”, aseveró ante el Pleno.

Ante ello, la acciopopulista fue enfática al señalar que no permitirá que involucren a los miembros de su familia en este tipo de situaciones.

“No voy a permitir que se metan con mi familia y mucho menos con mis hijos. ¿Qué pretenden?, ¿Me atacan por ser una mujer honesta que siempre ha actuado con actitud?, ¿Les duele que no sea corrupta, o acaso les molesta que este sea un Congreso que ha logrado el consenso?”, aseveró Alva Prieto.

“Voy a seguir defendiendo la democracia, la institucionalidad y las atribuciones constitucionales del Congreso de la República. Si el objetivo es amedrentarme, les digo que no me van a doblegar. Soy una mujer de principios formada en un partido político que siempre ha estado de lado de la democracia. Ante los ataques políticos, aquí me tienen, pero las amenazas las voy a denunciar porque son bajezas que solo las usan los delincuentes”, agregó.

