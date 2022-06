Maricarmen Alva asegura que no planea reelegirse como presidenta del Congreso: “No está en mi agenda”

La titular del Parlamento, Maricarmen Alva (Acción Popular), brindó una breve conferencia de prensa este viernes 3 de junio, y aseguró que no tiene planeado permanecer en el cargo para liderar la Mesa Directiva 2022-2023, una vez que culmine su gestión en julio de este año.

En esa línea, descartó los rumores sobre su presunta aspiración a tener un nuevo mandado e indicó que no está en sus planes y que incluso, “es puro invento”.

“En ningún momento he dicho que yo voy a la reelección y eso no está en mi agenda ni en mi mente. Yo he hablado en Comisión de Constitución, expuse mi proyecto de ley de bicameralidad y esta habla de la reelección congresal. Así que la verdad que se han confundido porque lo único que he expuesto es mi proyecto de bicameralidad donde habla de la reelección congresal. No sé de dónde ha salido eso”, aseveró.

Cabe precisar que Alva Prieto se pronunció esta tarde para aludir a la difusión de un audio suyo hablando sobre la posibilidad de convocar a elecciones presidenciales en caso de que el mandatario Pedro Castillo y la vicepresidenta Dina Boluarte no puedan seguir ejerciendo dichos cargo, sin afectar la permanencia de los miembros del Congreso de la República.

Además, la acciopopulista señaló en el audio que el Legislativo no debería sufrir consecuencias relacionadas ni tendría que “desaparecer”, ya que supuestamente contaría con el apoyo de la población y de diversos abogados constitucionalistas.

“En ese audio me consultan si en caso la presidenta del Congreso tendría que convocar a elecciones presidenciales o elecciones generales. Eso fue un tema que estuvo del año pasado, porque en principio había personas que estaban interesadas en saber qué pasaría”, aclaró a la prensa.

