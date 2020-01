Marianella Ledesma se pronunció sobre los casos de María Zavala y Marco Falconí

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, se pronunció – en Exitosa – sobre los casos de los dos miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Zavala y Marco Falconí, luego que ambos fuesen cuestionados. En el caso de Zavala, consideró que ella debió pedir ser sometida al polígrafo para aclarar el motivo de sus conversaciones con el exjuez supremo César Hinostroza.

“No son malas las llamadas, sino el contenido de las llamadas, qué se dijo, como estas son unas llamadas que se dieron cuando no había la posibilidad de la interceptación legal de esas llamadas nos queda la duda de qué se dijo”, señaló en diálogo con Nicolás Lúcar, en ‘Hablemos Claro’, en Exitosa.

En este sentido, Marianella Ledesma señaló que propuso que se sometiera a María Zavala al polígrafo, pero no se aceptó: “yo no dudo de sus cualidades personales o profesionales, pero si a mí me piden que emita un voto en esas condiciones lo mínimo que yo quiero tener es, por lo menos, un indicador que corrobore eso (lo que dice)”. Consideró que hubiese sido un buen gesto que ella misma pidiera pasar por el polígrafo.

Por otro lado, sobre el caso de Marco Falconí y la versión de que no debió recibir el bono de 10% en examen para la Junta Nacional de Justicia, señaló que la opinión de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), a la cual se ha acudido, será determinante para que sea analizada por la Comisión Especial.

“Lo interesante es que se ha recurrido a un órgano técnico en nuestro país y el órgano técnico es Servir, ellos han dado una opinión, ha dado una posición que se analizará en su momento en la Comisión Especial”, sostuvo.