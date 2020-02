María Sharapova anunció su retiro del tenis

Una leyenda del tenis dijo adiós: María Sharapova. La rusa, a sus 32 años, no pudo con la lesión en el hombro que padece desde el 2008 y ayer le puso fin a su exitosa carrera deportiva. Una pena.

“Me he sometido a múltiples cirugías y pasé innumerables meses en fisioterapia. Solo caminar en la cancha era ya una victoria, cuando, por supuesto, solo debería ser el primer paso hacia la victoria. No comparto esto para dar lástima, sino para pintar mi nueva realidad”, dijo Sharapova. Su dolor es grande. En el hombro y en el alma.

La rusa pasó 21 semanas como número 1 del mundo, ganó 36 títulos individuales, fue medallista de plata en los Juegos Olímpicos 2012 y ganó cinco Grand Slam. Se calcula que su fortuna asciende a 195 millones de dólares.

“El tenis me ha dado vida, lo echaré de menos cada día. Extrañaré a mi equipo, a mis entrenadores. Mis rivales, lo supieran o no, me empujaron a ser la mejor”, finalizó.