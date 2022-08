María del Carmen Alva tras “ultimátum” de Castillo: “Los golpes siempre vienen del Ejecutivo”

La congresista de Acción Popular, María del Carmen Alva, afirmó que el presidente Pedro Castillo no está en condiciones de darle un “ultimátum” al Poder Legislativo. Añadió que en medio de la coyuntura política, el jefe de Estado “está muy nervioso”, aunque señaló que no le extraña que lo haya hecho.

“Escuché que había dado un ultimátum. ¿Está en condiciones de amenazar al Congreso y dar un ultimátum? Definitivamente está muy nervioso (…) No entiendo qué ultimátum nos va a dar él, en esta coyuntura, a nosotros. Pero no me extraña porque nunca ha respetado el fuero parlamentario ni la institucionalidad”, declaró a los medios de comunicación.

Asimismo, remarcó que durante las sesiones descentralizadas del Gobierno, el mandatario siempre ha hablado mal del Congreso, y que, por lo tanto, las actitudes golpistas “siempre vienen del Ejecutivo”.

También puedes leer | “Es una cifra histórica”: desaprobación del Congreso alcanza el 83 %, según Datum

“Quiero recordar que los golpes siempre vienen del Ejecutivo, y no del Congreso. Lo que se hace en el Legislativo es fiscalizar y hacer control político, y presentar una denuncia constitucional, una suspensión o vacancia está dentro de la Constitución”, añadió la parlamentaria.

La extitular de la Mesa Directiva también se pronunció sobre la posibilidad de un adelanto de elecciones, e indicó que esto “sería lo ideal” porque así lo pide la ciudadanía, aunque dijo que el mandatario no tendría ninguna intención de hacerlo. Asimismo, aseveró que este no respeta a la Fiscalía ni al Congreso y que no lo van a permitir.

“Esperemos que la fiscal (de la Nación) pueda continuar con (las investigaciones). De parte del Congreso, todo el apoyo para ella porque no vamos a dejar que, así como nos ataca a nosotros, ataque a la Fiscalía. No respeta a ninguna autoridad, ni a las instituciones no podemos tener un presidente golpista, porque el golpista es él”, manifestó.

Más en Exitosa