María del Carmen Alva sobre Cerrón: “Estamos acostumbrados a las amenazas del Ejecutivo y cercanos al oficialismo”

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, se pronunció este martes 9 de mayo sobre los comentarios del secretario general del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien afirmó que el cambio de Constitución en el país se realizará sin importar si es un por “una vía pacífica o no pacífica”.

Desde los exteriores del Palacio Legislativo, Alva Prieto minimizó las amenazas del líder de PL al remarcar que en el Parlamento ya están “acostumbrados” a las “amenazas” del gobierno de Pedro Castillo y políticos ligados al oficialismo.

“Ya estamos acostumbrados a las amenazas que vienen del Ejecutivo y cercanos al oficialismo. Desde el primer día ha habido amenazas y como siempre lo he dicho: ‘El que nada debe, nada teme’”, manifestó.

“Estamos acá, tranquilos, haciendo nuestro trabajo, defendiendo el foro parlamentario y aquí nos van a encontrar”, agregó.

Asimismo, la presidenta del Congreso saludó la decisión de la Comisión de Constitución de archivar el proyecto de reforma constitucional para consultar a la población, a través de un referéndum, su opinión sobre el cambio de la Carta Magna a cargo de una Asamblea Constituyente.

Como se recuerda, el pasado 3 de mayo, Cerrón Rojas aseguró en el Perú no habrán reformas si es que no se cambia la Constitución.

“Estamos en una lucha constante por el tema de la Constitución Política, compatriotas. En el Perú no habrá cambios si es que no se cambia la Constitución, ya sea por una vía pacífica o por una vía no pacífica”, dijo el exgobernador de Junín durante un evento partidario.

