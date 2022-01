María del Carmen Alva: presidenta del Congreso dio positivo a COVID-19

La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, informó este domingo que ha dado positivo a COVID-19, tras someterse a una prueba de descarte de antígeno. De esa forma, se suma a la lista de otros congresistas que este mes han contraído la enfermedad.





A través de su cuenta de Twitter, la titular del Parlamento remarcó que cuenta con la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus e indicó que, debido a su situación, suspenderá sus actividades programadas.





“Me tomé una prueba antígena y he dado positivo a COVID-19. He suspendido todas mis actividades programadas a la espera del resultado de la prueba molecular”, escribió.

“Cuento con las 3 vacunas. Seguiré todas las indicaciones médicas manteniendo el aislamiento respectivo”, agregó.

