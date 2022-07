María del Carmen Alva: presidenta del Congreso anuncia ampliación de actual legislatura

Este lunes 4 de julio, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, anunció que se ampliará la presente legislatura, la cual culmina el viernes 8.

Aunque no específico hasta cuando se ampliará la legislatura, la titular del Parlamento alegó que aún hay temas importantes que están pendientes por debatir en el pleno.

“Queremos tocar los temas que ya sabemos: los proyectos de ley que han venido del Ejecutivo, otros que están pendientes aquí; por otro lado, la bicameralidad que es importantísimo y avanzar con la Defensoría del Pueblo porque efectivamente no hay defensor”, indicó.

En esa línea, Alva Prieto resaltó la importancia del retorno a la bicameralidad en el Congreso, explicando que esto generaría mayor representatividad, además de “mejorar la democracia”.

“La bicameralidad es esencial para el buen funcionamiento del Congreso, para mejorar las leyes, para tener mayor representatividad y para la democracia, ese es el objetivo”, aseveró.

De acuerdo al artículo 49 del Reglamento del Congreso, el titular del Poder Legislativo tiene la facultad de decidir la ampliación de las legislaturas.

“El presidente del Congreso puede ampliar la convocatoria con agenda fija. También debe ser convocado si lo solicita por lo menos el cincuenta por ciento más uno de los congresistas”, precisa el artículo en mención.

