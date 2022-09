María del Carmen Alva niega haber ofrecido su voto a Isabel Cortez para que retire denuncia en su contra

La expresidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), negó haber ofrecido su voto a favor de un proyecto de ley de Isabel Cortez (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) a cambio de que esta retire la denuncia en su contra por agresión presentada en la Comisión de Ética Parlamentaria.

En declaraciones a la prensa, desde el Hall de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, la parlamentaria acciopopulista aseguró que las conversaciones que sostuvo con con su colega de Avanza País, Patricia Chirinos, sobre ese tema no se trata de un negociado.

“He leído con sorpresa la noticia el día de hoy. No sé de dónde han sacado esa información. Es lamentable. Ese chat no dice eso. De ninguna manera. Jamás se ha hablado de ese tema. Sí me crucé con la congresista Cortez unos minutos y efectivamente me pidió apoyo para el proyecto de ley de refrigerio“, manifestó.

“De ninguna manera hemos hablado del tema de Ética. Ese es un trámite que sigue su proceso. El lunes tengo citación sobre ese tema. Pero no tiene nada que ver. No sé por qué han dicho eso”, agregó, dejando en claro que si “desde el Gobierno, en este momento, donde se levante y salga pus y apesta, no significa que todos los funcionarios sean corruptos”.

Indicó que el diálogo con Cortez estuvo “en el marco de que como ya puedo entrar a comisiones y seré titular de la Comisión de Trabajo”. “Nos cruzamos y me dijo los temas pendientes. Me dijo que tenía 21 proyectos pendientes y quería hacérmelos conocer”, acotó.

Por ello, Alva rechazó totalmente una “insinuación de esa manera”, debido a que sus votos “no los canjeo, ni se venden, ni me los compran, ni se negocian”. “Eso está dentro de otro contexto porque nosotros ya habíamos conversado con la congresista Chirinos y nos habíamos cruzado con ellos. No viene al caso ese tema”, precisó.

Aseveró que es normal que los parlamentarios pidan apoyo por sus proyectos de ley al momento de que estos se agenden, se debaten o se aprueben. “[Isabel Cortez] no me lo ha pedido recién, me lo ha pedido siempre. Y yo siempre le he dicho que no estoy de acuerdo con el fondo del proyecto de ley. Ella sabe por qué”, afirmó.

