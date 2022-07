María del Carmen Alva: “La gente está a favor de la bicameralidad”

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, afirmó que existen corrientes a favor del retorno a la bicameralidad en el Parlamento y que, incluso, la gente también está mostrando su apoyo a esta iniciativa.

En declaraciones a la prensa, Alva Prieto manifestó que este tema tendrá “varios días de debate” en el pleno del Congreso y que “no se está haciendo de la noche a la mañana“.

“La bicameralidad es un tema que está en debate desde el 2001, estamos viendo las corrientes y la gente está a favor de la bicameralidad, la comisión (Fernando) Tuesta está a favor, Max Hernández, secretario técnico del Acuerdo Nacional me vino a visitar con todos sus miembros y están a favor, he escuchado a varios periodistas que antes no se pronunciaban y están a favor, igual que varios constitucionalistas”, manifestó.

En esa línea, la también congresista de Acción Popular precisó que en todos los países donde funciona bien la democracia, el Congreso es bicameral.

