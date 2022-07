María del Carmen Alva: “El que no tiene de inga, tiene de mandinga. Por favor, no tergiversemos las palabras”

La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, se refirió este lunes a la polémica expresión de “indio” que utilizó en la región de Piura durante su discurso tras la develación de una placa conmemorativa por el bicentenario del Parlamento en la región de Piura.

Desde el Hall de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, Alva Prieto pidió que no tergiversen sus afirmaciones, reiterando que hizo alusión a “Un Congreso Para Todos”, el slogan de dicho poder del Estado que dispuso para su gestión.

“Repito lo que dije: nosotros hemos nuestra frase del Congreso para Todos, estamos muy contentos con la gestión de hemos hecho, hemos visitado casi todas las regiones, los proyectos de ley a favor de la población no son uno ni dos, son muchos, de todos los sectores, salud, educación, agricultura”, declaró a la prensa.

“Rechazo cualquier tema de racismo, y como lo he dicho varias veces, y cuando vino el presidente y el premier este 5 de abril, el país es de todos, somos un país mestizo, el que no tiene de inga tiene de mandinga, y yo tengo mis orígenes cajamarquinos y muy feliz y orgullosa de tenerlos, así que por favor no tergiversemos las palabras, hay demasiados problemas”, agregó.

En un momento, la titular del Legislativo recordó que pidió la renuncia del primer ministro, Aníbal Torres, durante su visita por Piura, luego de afirmar que “ya quisiéramos” que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional brinden la misma seguridad que las rondas campesinas.

Por ello, cuestionó a los medios de comunicación por “haber levantado una noticia” con sus propias declaraciones y “no por lo que realmente interesa”. “Rechazo totalmente [el tema del racismo], en mi boca no me van a poner temas de racismo, nunca, ni ahora ni mañana”, puntualizó.

