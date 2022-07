María del Carmen Alva dice que el Congreso trabaja para todos: “Blancos e indios unidos, pobres y ricos”

La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, se pronunció este sábado en una ceremonia desde la Plaza de Armas de la ciudad de Piura, donde criticó la labor del Poder Ejecutivo y aseguró que el Parlamento sí “trabaja para todos”.

“Dicen que son ‘el Gobierno del pueblo’, esa es su frase. Nosotros, nuestra frase es ‘Un Congreso para todos’, todos sin excepción, a nivel nacional, Lima y regiones unidos, blancos e indios unidos, pobres y ricos unidos. Nosotros no tenemos un discurso divisionista, de lucha de clases. El Congreso trabaja para todos, sin excepción”, expresó.

También te puede interesar: María del Carmen Alva: “Nosotros desde el Congreso sí nos hemos preocupado por los agricultores”

Agregado a ello, la congresista de Acción Popular dijo que los legisladores son los que les piden reunirse al Ejecutivo para comunicarles los problemas de la población.

“Son los congresistas los que piden reuniones al Ejecutivo, tanto a ministros como al presidente, para que escuchen los problemas de su población (…), qué recibimos a cambio. No nos abren las puertas del Ejecutivo. Los que no quieren trabajar por el pueblo son ellos“, dijo.

Posteriormente, en sus declaraciones a la prensa, Alva le solicitó al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, que renuncie a su cargo tras las declaraciones que dio sobre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, donde mencionó que las rondas campesinas hacen un trabajo más efectivo en sus regiones para luchar contra la criminalidad.

En ese sentido, cuestionó que el presidente de la República, Pedro Castillo, no le haya pedido su renuncia al premier.

“¿Qué se puede esperar de alguien que dice que admira a Hitler? Del premier ya no puedo esperar nada. Más bien yo le pediría que dé un paso al costado y que renuncie. Si él no renuncia, no sé qué espera el presidente (Castillo) en pedirle la renuncia“, criticó.

Otras noticias en Exitosa