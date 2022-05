María del Carmen Alva a Pedro Castillo: “Acá los únicos ociosos son los del Ejecutivo”

La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, comentó que el Poder Ejecutivo, a cargo del presidente Pedro Castillo, son los verdaderos “ociosos”, haciendo referencia a lo dicho por el mandatario cuando expresó que los no trabajadores serían quienes sufran por la hambruna.

Luego de recorrer por el asentamiento humano Ficus del Pedregal, en Villa María del Triunfo, la titular del parlamento se explayó hacia la comunidad indicando que es empática con el sentir de los necesitados de la zona y que hay que pedirles a los gobernantes, así como a los alcaldes, que trabajen en función de lo que pide la gente realmente.

Además, criticó el constante cambio de funcionarios y que las sesiones descentralizadas que realizan los miembros del gabinete ministerial no son efectivos.

“Hay que pedirle al Ejecutivo, al presidente y a los alcaldes que trabajen. Efectivamente, entiendo el malestar de todos a los que he escuchado, el pueblo peruano no es ocioso, presidente, acá los únicos que son ociosos son los del Ejecutivo, que no hacen nada por el pueblo, que cambian de ministros todos los meses, que no trabajan nada, que lo único que hacen es recorrer el país haciendo sesiones descentralizadas, gastando plata y sin llegar a ningún compromiso”, comentó Alva.

#Ahora | Declaraciones de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva desde Villa María del Triunfo. https://t.co/cLonRrwAJB pic.twitter.com/7oErqHppxw — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) May 31, 2022

Asimismo, a través de sus redes sociales, la presidenta del Congreso reiteró el llamado hacia el Ejecutivo, reproduciendo la denuncia de las familias del humilde sector en VMT que se encuentra sin servicio de agua potable y combaten las bajas temperaturas día a día.

“Llegamos desde temprano al A.H. Ficus del Pedregal en Villa María del Triunfo, donde más de 600 familias denuncian que no cuentan con agua y desagüe, y demandan apoyo para combatir el frío. ¡Los ayudaremos! El pueblo no es ocioso, necesita apoyo de sus autoridades. Aquí estamos”, escribió en su cuenta de Twitter.

Llegamos desde temprano al A.H. Ficus del Pedregal en Villa María del Triunfo, donde más de 600 familias denuncian que no cuentan con agua y desagüe, y demandan apoyo para combatir el frío. ¡Los ayudaremos! El pueblo no es ocioso, necesita apoyo de sus autoridades. Aquí estamos. pic.twitter.com/GJZYCRupsX — Maricarmen Alva (@MaricarmenAlvaP) May 31, 2022

