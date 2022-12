Margot Palacios: “Yo no daría, ni daré, la confianza al gabinete de Otárola”

Por medio de una entrevista para Exitosa Te Escucha, la parlamentaria de Perú Libre (PL), Margot Palacios Huamán, informó que no otorgará la cuestión de confianza al gabinete de Luis Otárola Peñaranda. A detalle, argumentó que su postura responde a las diez muertes ocurridas en Ayacucho, región que representa en el Legislativo.

En ese sentido, señaló que la posición de su bancada aún no está consensuada; puesto que no se reunieron para conciliar posturas. Sin embargo, divulgó su opinión personal como representante del sector más damnificado, en fallecimientos de ciudadanos, por la crisis social.

“Como bancada de Perú Libre no se ha evaluado esa posición sobre el voto de confianza, pero yo he anunciado, particularmente, como congresista de la región de Ayacucho, que ha sido el más reprimida con esta masacre, mi posición. Yo no daría, ni daré, la confianza al gabinete de Otárola”, declaró Palacios Huamán en exclusiva.

Por otra parte, la parlamentaria divulgó que no respaldará más movilizaciones en el interior del país, pese a que otras personalidades de izquierda estarían planificando nuevas marchas. En esa línea, instó a la ciudadanía a no confrontar a las autoridades del orden; dado que podrían terminar heridos o muertos.

Al respecto, afirmó que la presidenta de la República, Dina Boluarte, y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) gobiernan conjuntamente el país, por lo cual, sería inoportuno enviar personas a las calles, cuando los derechos fundamentales son vulnerados con facilidad en este periodo.

“Estamos en un gobierno cívico-militar, porque hemos visto en varias reuniones del consejo de Estado a las Fuerzas Armadas emplear un cogobierno en estos momentos. Al estar en un estado de emergencia, donde los derechos humanos y fundamentales están totalmente vulnerados sería irresponsable de mi parte convocar al pueblo a salir a las calles”, finalizó.

