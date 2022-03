Margot Palacios tras rechazo de vacancia: “Lo que viene es que el presidente inicie los cambios que el Perú necesita”

La congresista de Perú Libre, Margot Palacios, se pronunció tras el rechazo del Parlamento a la moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo, que se debatió este lunes 28 de marzo en presencia de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La parlamentaria del partido del lápiz señaló que el jefe de Estado deberá de realizar diversos cambios que el país “necesita”, debido a que los problemas que enfrenta como la paralización de transportistas, el alza de los precios de los productos de primera necesidad, entre otros.

“Lo que viene es que el presidente de la República inicie los cambios necesarios que el Perú necesita. Estamos frente a paros importantes de transportistas y nuestros hermanos agricultores por el alza de combustibles, que ameritan tomar acciones inmediatas”, manifestó la parlamentaria Palacios en Canal N.

Asimismo, la legisladora se refirió al paro de transportistas de carga pesada por el alza de combustible y señaló que, en los últimos días, se ha registrado la muerte de varias personas en dicha protesta. En ese sentido, indicó que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, debe de reunirse con los representantes del sector para escuchar sus demandas y atenderlas de manera inmediata.

“Hemos visto como Junín han muerto dos personas por este paro del sector de transportistas, que tiene que ser atendido de manera inmediata. El presidente del Consejo de Ministros también se de cita en esta región y se atienda esta demanda. Ellos han señalado que van a continuar el día de mañana con esta medida”, declaró.

Cabe señalar que, en entrevista con Exitosa, Jorge Rosas, dirigente del Gremio de Transportistas y Conductores del Perú (GTC), señaló que el paro indefinido continuará este martes en las diferentes carreteras del país.

“La paralización es indefinida. Hasta que el Gobierno no cumpla los 7 petitorios que estamos pidiendo, no vamos a levantar el paro. Esto ya se ha acordado en todas las bases. Si no cumplen con los 7 puntos, no vamos a levantar”, sostuvo.

