Margot Palacios sobre turba que atacó a periodistas: “No sé si son de Perú Libre, tiene que haber una investigación”

La congresista de Perú Libre, Margot Palacios, se pronunció luego que el día de ayer cinco periodistas fueran agredidos en los exteriores del Congreso de la República, mientras cubrían una manifestación de presuntos simpatizantes del Gobierno en torno al debate sobre el voto de confianza.





“[¿Los manifestantes eran de Perú Libre?] Eso no lo puedo determinar. Tiene que haber una investigación en la cual se pueda definir si eran miembros del partido. No puedo adelantar opinión. En una movilización participan diferentes ciudadanos de diferentes condiciones, pensamientos. Nosotros no lo podemos controlar”, dijo en entrevista para Exitosa.

Pese a las videos registrados, en donde se ve a personas portando el símbolo su partido, la parlamentaria indicó que en esta movilización participaron ciudadanos de diferentes sectores que tienen en común el rechazo al “Congreso obstruccionista, que amenaza cada semana con vacar al presidente”.

No obstante, mencionó que rechaza cualquier acto de violencia y consideró que, si los agresores forman parte del partido del lápiz, deberán recibir una sanción.

“Se tendrá que hacer una investigación y sancionar con todo el peso de la ley si es que hubo un acto de violencia contra estos hombres y mujeres de prensa. Aquí nadie va a defender ni mucho menos va a justificar actos de violencia”, expresó.

La legisladora de Perú Libre también solicitó que la Policía Nacional del Perú (PNP) actúe de oficio con el grupo ‘La Resistencia’, un colectivo de ultraderecha que se dedica a atacar a personajes políticos que no son afines a sus preferencias.

“Saludo la inmediata actuación de la PNP y así también lo debería hacer con otros grupos como La Resistencia, que visitan domicilios de políticos y congresistas a amenazar“, agregó.

Cuestiona a Jorge Montoya

En otro momento, la parlamentaria rechazó las expresiones del parlamentario de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, quien afirmó que una eventual vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo, vendría acompañado de “una cuota de sangre”.

“Eso nadie lo ha sancionado ni han criticado a este congresista. Él [Jorge Montoya] viene de manera muy peligrosa hablando y manifestándose de esa manera”, señaló.

