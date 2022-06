Margot Palacios sobre María del Carmen Alva: “Pretende ser presidenta de la República a través de acciones irregulares”

En entrevista con Exitosa, la congresista de Perú Libre, Margot Palacios criticó el contenido de los audios filtrados en donde se escucha, presuntamente, a la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, indicando que la titular del parlamento “pretende” asumir el cargo de mandataria a través de “irregularidades”.

En plática con Karina Novoa, en ‘Informamos y Opinamos’, la legisladora tildó de “anti demócrata” a Alva Prieto, de quien está segura es la protagonista de las grabaciones emitidas. Además, mencionó que la opinión pública sacará sus conclusiones con respecto al supuesto accionar de la representante del Legislativo, que, según Palacios, es lo que genera la crisis política.

“Estas aspiraciones golpistas se vienen trabajando, no desde ahora, desde hace tiempo, y lo demostrarían estos audios en los cuales claramente quien habla es la presidenta del Congreso de la República, una total anti demócrata, una persona que no cree en la estabilidad, en la gobernabilidad, porque quien habla como ella se ha expresado, no creo en ello”, dijo la integrante del partido oficialista.

“El pueblo peruano se ha dado cuenta quienes son realmente los obstruccionistas, quienes quieren la inestabilidad del pueblo peruano y generan la crisis política en la que estamos envueltos por solo una aspiración: pretender ser presidenta de la República a través de estas situaciones irregulares”, agregó.

Asimismo, la congresista señala que las acusaciones hacia el Ejecutivo siguen la línea de lo que se escucha en los audios, sobre derrocar a Pedro Castillo, del cual remarcó que gozó de una victoria democrática en las elecciones presidenciales de 2021.

“Nos queda claro de donde vienen las censuras, las interpelaciones, las denuncias constitucionales al presidente, que ha ganado una elección, de manera democrática, transparente y reconocido por las instituciones nacionales”, apuntó.

Con respecto a la parte del audio en donde Alva hablaría sobre las Fuerzas Armadas apoyando al Congreso, en pro de la representación nacional, Palacios sostiene que no se debe tomar como algo insignificante y se investigue, y de ser verdad, que la titular del parlamento explique como logró que el conjunto dependiente del Ministerio de Defensa se coloque del lado del Legislativo.

“Esto no se puede permitir, más aún cuando se escucha que tuviera de lado a las Fuerzas Armadas, que no es una cosa pequeña, también tendrá que decir por qué las mencionó y en qué circunstancias lo planteó”, sentenció.

