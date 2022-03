Margot Palacios reconoce que no hay apoyo en el Congreso para promover el cambio de Constitución

La congresista de Perú Libre, Margot Palacios, reconoció que su partido no cuenta con el apoyo mayoritario en el Congreso de la República para impulsar una Asamblea Constituyente, a fin de redactar una nueva Constitución Política que reemplace a la establecida en 1993.





“Sabemos que no hay la correlación de fuerzas dentro del Congreso y no nos permitiría, de acuerdo a la reforma constitucional que han hecho, realizar un referéndum al pueblo peruano para consultar a la población, de manera democrática, si desea o no escribir una nueva Constitución Política”, dijo en entrevista para Exitosa.

Palacios recordó que si bien la Asamblea Constituyente es una propuesta de campaña, ahora deberá ser “el pueblo el que deba llevar adelante” la propuesta.

“Los congresistas tenemos como agenda primaria el cambio constitucional. El pueblo ha entendido que el Perú necesita cambios estructurales y debe llevar adelante esta demanda histórica. (…) El pueblo organizado y movilizado sabe que es necesario escribir una nueva constitución. El pueblo tendrá que promover, junto con nosotros, este cambio histórico“, destacó.

Las declaraciones de la parlamentaria se dan luego que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, mencionara que el Ejecutivo no impulsará la instalación de una Asamblea Constituyente para modificar la Constitución, pero que no impedirá que se desarrolle esta medida, si la población la propone.

Sobre voto de confianza

En otro momento, la legisladora saludó que el Gabinete Ministerial haya recibido el voto de investidura con 64 votos a favor, 58 en contra y 2 abstenciones durante la madrugada de hoy.

“Creo que han demostrado que están pensando primero en el Perú, no podemos permitir que se genere más inestabilidad. Sobre todo en uno de los poderes que es el Legislativo, que está para hacer leyes en beneficio de las grandes mayorías“, dijo la congresista.

