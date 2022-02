Margot Palacios: “No daré el voto de confianza al Gabinete del señor Valer”

La congresista de Perú Libre, Margot Palacios, se pronunció acerca de la designación de Héctor Valer como presidente del Consejo de Ministros, en reemplazo de Mirtha Vásquez. Al respecto, indicó que a los miembros de su organización política les “sorprendió” su nombramiento, debido a que lo consideran un personaje político que “representa a la derecha”.





“Nos ha sorprendido la designación de Héctor Valer, que claramente representa a la derecha. No entendemos cuáles han sido las motivaciones”, señaló la legisladora Palacios Huamán a Canal N.

Asimismo, indicó que es probable que el Congreso de la República no otorgue el voto de confianza al Gabinete Ministerial, liderado por Valer Pinto. En esa línea, aseguró que no brindará su respaldo a los nuevos ministros de Estado, debido a que no está de acuerdo con la postura del premier sobre el sector de la izquierda.





“Particularmente, yo como congresista, no le voy a dar el voto de confianza a este Gabinete. Lo único que ha hecho Héctor Valer desde un comienzo es no votar por Pedro Castillo, por el comunismo y ahora es premier”, añadió.

Además, señaló que los parlamentarios del partido del lápiz se han reunido para dialogar acerca del nombramiento de Héctor Valer al frente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y aclaró que la postura de la agrupación política será informada en la brevedad, ya sea a través de sus redes sociales o por medio de los voceros de la bancada.

Por su parte, el último miércoles 02 de enero, el congresista de Perú Democrático, Guillermo Bermejo, aseguró que los sectores “sensatos” del Congreso otorgarán el voto de confianza a la PCM. “Yo confío en que los sectores sensatos del Congreso le den el voto de confianza al nuevo gabinete, para queel país pueda continuar su desarrollo con todos los aportes, críticas, criterios y consejos que quieran dar. De eso se trata”, declaró en Exitosa.

También puedes leer: Karol Paredes sobre designación de Valer como premier: “Es una estrategia para cerrar el Congreso”

Más información: