Margot Palacios: Le corresponde al pueblo, desde la calle, conquistar el momento constituyente

A través de sus redes sociales, la legisladora de Perú Libre, Margot Palacios, hizo eco de las declaraciones del líder de su partido, Vladimir Cerrón, e indicó que será la población quien finalmente “conquiste” el momento constituyente, en el marco del debate sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente para que elabore una nueva Constitución.

“Le corresponde al pueblo y sus organizaciones, desde el Congreso y desde la calle, conquistar el momento constituyente”, escribió Margot Palacios en su cuenta de Twitter.

En esa línea, Cerrón Rojas había indicado este lunes que Perú Libre y el pueblo insistirán en la Asamblea Constituyente. “No hay un espacio más democrático para que todos estén representados, participen de la política nacional y sean protagonistas de la construcción de una nueva patria, más humana, justa y equitativa”, añadió.

POLÉMICAS DECLARACIONES DE VLADIMIR CERRÓN

Durante un evento partidario realizado el pasado 3 de mayo, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas señaló que la única manera de realizar cambios en el país es cambiando la Constitución Política del Perú. Incluso, recalcó que este objetivo se deberá lograr “ya sea de manera pacífica o no pacífica”.

“Estamos en una lucha constante por el tema de la Constitución Política, compatriotas. Nosotros reafirmamos -desde que se fundó el partido- en el Perú no habrá cambios si es que no se cambia la Constitución, ya sea por una vía pacífica o por una vía no pacifica, lamentablemente”, señaló

