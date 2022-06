Margot Palacios: “La derecha golpista e hipócrita dice defender a la democracia, pero complotan contra el estado de derecho”

La congresista de Perú Libre, Margot Palacios, se refirió acerca del audio de la titular del Parlamento, María del Carmen Alva, en donde habla acerca de la vacancia del presidente de la República, Pedro Castillo, y la convocatoria a elecciones presidenciales y no generales, para no afectar la permanencia de los congresistas.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la parlamentaria Palacios señaló que el sector de la derecha es “golpista e hipócrita” debido a que en sus discursos “dicen defender a la democracia, pero no creen en ella”.

Asimismo, consideró que el audio de la presidenta de la Mesa Directiva, Alva Prieto, difundido a través de los medios de comunicación, se evidencia un “complot en contra del estado de derecho”.

“La derecha golpista e hipócrita dice defender a la democracia, pero no cree en ella y complotan contra el estado de derecho. Audio evidencia como planean destituir al presidente y vicepresidenta para convocar a elecciones”, publicó la parlamentaria Palacios.

🚨 La derecha golpista e hipócrita dice defender a la democracia, pero no cree en ella y complotan contra el estado de derecho. Audio evidencia como planean destituir al presidente y vice presidenta para convocar a elecciones…@teleSURtv @BancadaPLibre @RadioNacionalFM pic.twitter.com/S9FpF7GjVR — Margot Palacios (@MargotPalaciosH) June 3, 2022

También puedes leer: Guido Bellido sobre audio de Alva: “No se puede usar el parlamento para conspirar contra la democracia”

Cabe señalar que, presidenta del Congreso brindó una conferencia este viernes para explicar la revelación de dicho audio. En ese sentido, señaló que “se quiere desviar la atención” de los ciudadanos del supuesto acto de corrupción en el interior del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

“Me extraña que hoy en la mañana salga este audio chuponeado, no sé por quién o quiénes porque la verdad no recuerdo, porque hablo con tanta gente, aparentemente, no sé si ha sido telefónico, reunión, micrófono. Los expertos sabrán ver ese tema (…) Quieren desviar la atención, no nos dejemos engañar, ya no estamos para épocas montesinistas o de audios que quieren cambiar las cosas de un día para otro”, declaró.

Más información: