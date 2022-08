Margot Palacios: Esperemos que el Ministerio Público no sea selectivo

La congresista de la bancada Perú Libre, Margot Palacios, se manifestó acerca de la decisión del Poder Judicial de dictar prisión preventiva por 30 meses en contra de Yenifer Paredes, cuñada del presidente Castillo, y el alcalde de Anguía, José Medina. En ese sentido, señaló que espera que las autoridades del Ministerio Público “no sean selectivas” en cuanto a las investigaciones que realizan.

“El Poder Judicial está trabajando de manera eficiente, lo cual no ha sido años anteriores, sino no tendríamos presidente prófugos, casos como Odebrecht, el club de la Construcción y otros procesos tan acelerados, que no se dieron, pero ahora sí. Sorprende. Esperemos que no sea selectivo la eficiencia del Ministerio Público”, declaró la congresista Palacios en Canal N.

“Hubo mayor celeridad y no vemos personas involucradas de los casos mencionados que estén pagando a la justicia peruana”, añadió.

También puedes leer: Félix Chero: La prisión preventiva se está utilizando como un mecanismo coactivo

Asimismo, indicó que la tesis fiscal en contra de la hermana de la primera dama y del burgomaestre de Anguía debe de ser verificada, con el fin de que se descubra si estuvo involucrada en actos ilícitos durante el actual Gobierno del presidente Castillo. En ese sentido, cuestionó la celeridad de las indagaciones en contra del entorno del jefe de Estado, Castillo Terrones, y señaló que “antes” el Ministerio Público no realizó sus labores con “esa eficiencia”.

“Es una tesis, necesita corroborarse. La información puede ser verdadera o falsa y el trabajo lo tiene que hacer el Ministerio Público. Nosotros no somos jueces, ni fiscales y tenemos que dejar que cada quien haga su trabajo. Entendemos que el Ministerio Público lo está haciendo y saludamos que lo haga, pero con el debido proceso, sin caer en situaciones por las cuales pueda ser cuestionado su actuar”, manifestó.

Además, indicó que las pruebas que hasta el momento recopiló la Fiscalía permitirán corroborar “la hipótesis” y señaló que los miembros de su bancada no avalarán “actos de corrupción”.

“Hemos sido claros y frontales con la lucha contra la corrupción. No lo vamos a permitir. Nosotros saludamos y exigimos que haga el debido proceso el Ministerio Público”, indicó.

Más información: