Margot Palacios: “El TC desconoce la consulta previa, uno de los derechos de los pueblos originarios”

Este jueves, la congresista de la bancada Perú Libre, Margot Palacios, se pronuncio acerca de la denuncia constitucional que presentó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso contra los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, José Luis Sardón, Augusto Ferrero y Manuel Miranda. En esa línea, la legisladora reveló que impulsó dicha medida, debido a que el máximo órgano constitucional “desconoce” el derecho a la consulta previa.

“He hecho una denuncia contra los magistrados del TC por sentencias: el primero es la sentencia en donde señalan que no es un derecho constitucional la consulta previa y la licencia social”, declaró en Tv Perú.

Asimismo, indicó que el país debe de cumplir con sus compromisos, al ser parte de un tratado internacional de la Organización internacional del Trabajo, que señala que uno de los derechos de los pueblos originarios es la consulta previa.

“Por qué en este preciso momento sentencian en contra de los pueblos originarios retrocediendo los derechos que se venían dando en las consultas previas. Esta iniciativa busca que no continúen emitiendo resoluciones que contravienen en contra de los derechos constitucionales y jurídicos de la población”, cuestionó.

La legisladora del partido del lápiz consideró al TC como una institución “devaluada” y propuso que los magistrados sean elegidos mediante el voto popular para que “no hayan fallos con carácter político”.

“Debemos replantear una elección no desde el Congreso de la República. El Congreso no debe de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. No se puede concentrar la elección del TC en 130 congresistas. Tenemos que pasar a un voto popular en donde el pueblo tenga que decidir”, manifestó.

También puedes leer: Betssy Chávez sobre convocar a elecciones en caso de vacancia: Por no tener los votos no dejaremos de actuar

En otro momento, se manifestó acerca de la decisión de los miembros del TC de declarar fundado el habeas corpus a favor del indulto humanitario a Alberto Fujimori, que le otorgó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski durante su Gobierno.

“Barrios Altos y la Cantuta no se pueden olvidar y otros delitos por los cuales él (Alberto Fujimori) ha sido sentenciado por la justicia peruana, después de haber sido extraditado de Chile”, sostuvo.

Más información: