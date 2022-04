Marco Almerí: “La castración quirúrgica podría ser una alternativa” para violadores

Marco Almerí Estrada, cardiólogo y experto en salud pública, consideró que la castración quirúrgica, que consiste en la extirpación total de los dos testículos del varón, sería una medida más efectiva contra las personas que comentan el delito de violación sexual.

“Nosotros pensamos que la castración química no resuelve el problema y sí, más bien, otras medidas, además de la pena privativa. La castración química es algo temporal, pero cuando se deje de aplicar estas ampollas todo vuelve a la normalidad. En cambio, con la castración quirúrgica, sería definitiva. Esa sería una buena alternativa“, dijo en entrevista para Exitosa.

Según el experto, esta medida es de bajo costo y no es irreversible, a diferencia del procedimiento de la castración química, en la cual se necesita aplicar una inyección mensual o trimestral para evitar que el violador no produzca testosterona, una hormona que genera el impulso sexual en el varón.

“La castración quirúrgica es la extirpación total de los dos testículos en el caso del varón. Por ende, no va a formar ni testosterona, pero tampoco espermatozoides. […] El miembro viril queda, no se toca en absoluto. La persona puede orinar como normalmente lo hace, pero no habrá erección”, explicó.

Castración química

Cabe precisar que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero Medina, señaló que el Poder Ejecutivo ya tiene listo el proyecto de ley para implementar la castración química contra los violadores de menores de edad, el cual presentarán ante el Congreso para su aprobación.

El médico detalló que este procedimiento consiste en aplicar una ampolla que contiene Depo-Provera, cuyo efecto temporal es que el varón deje de producir testosterona. “Al no tener testosterona, se piensa que la persona tiene una disminución, no desaparición, del impulso sexual“, sostuvo Almerí.

No obstante, el experto señaló que diversos estudios han demostrado que la Depo-Provera no provoca al 100 % la disminución de la libido sexual, de las erecciones ni las eyaculaciones.

“La inyección es en 70 % efectiva. Es decir que, de cada 10 violadores, 7 tienen una disminución, y 3 no. Se ha visto que, de cada 5 violadores que salen de l cárcel, 1 reincide“, advirtió.

Indicó, además, que esta sanción tiene un costo elevado si se toma en cuenta la cantidad de presos por violación que tiene el país.

“La Depo-Provera se aplica cada tres meses, pero también hay ampollas mensuales. En el Perú tenemos 10 mil presos por violación, es una población bien alta. No tenemos la capacidad logística para hacer un seguimiento a estas personas cuando recuperen su libertad“, recalcó.

El Dr. Almerí también consideró que la eventual aprobación de la castración química o quirúrgica debe acompañarse de un plan de salud mental, así como de sanciones que incluyan la condena en la cárcel para violadores.

