El presidente de la Unión Nacional de Transportistas, Javier Marchese, afirmó que hoy culminarán las conversaciones con el Ejecutivo y, si no logran un consenso, se prepararán para el paro.

“Hasta el día de hoy vamos a conversar, ya mañana nos retiramos a nuestros cuarteles porque ya vamos a prepararnos para el paro. No nos queda otro recurso, venimos conversando más de un mes todos los días […] Hoy día terminamos nuestro diálogo, hasta aquí demostramos la voluntad, buscamos el consenso pero si no lo logramos será en el campo de la lucha, no queda de otro”, declaró Marchese para TV Perú.

En ese sentido, informó que este sería un “paro indefinido”.

“Hasta que no tengamos el Decreto de Urgencia, o el Decreto Supremo, o el Decreto Legislativo que solucione el problema, la gente no se quiere mover”, agregó.

También te puede interesar: Marcos: La convocatoria al paro transportista continúa, las negociaciones han sido insatisfactorias

Además, dijo que lo que les ofrecen para desistir de esta medida de fuerza “es ilógico, es fuera totalmente del lugar, porque de acuerdo a lo que nos ofrecen el 1 de julio el petróleo sube 3 soles“.

Marchese resaltó que tienen “cinco puntos” claros y precisos que “van a solucionar el problema de todos los camioneros del Perú”, pero que no los “quieren tomar en cuenta”.

De igual manera, sostuvo que le han solicitado reunirse a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, pero no han obtenido respuesta.

“Son 187 mil empresas de transporte de carga, estoy seguro que las 187 mil en costa, sierra y selva van a parar porque no tienen otra solución, están en quiebra“, aseguró el presidente de la Unión Nacional de Transportistas.

Otras noticias en Exitosa