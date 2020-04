Manuel Rosas sobre restricción por género: “El debate no me parece importante en situación de emergencia”

El periodista de Exitosa, Manuel Rosas, se pronunció sobre el debate generado ante la nueva medida anunciada por el presidente de la República, Martín Vizcarra, que restringe salidas por género y día.

“Disculpen pero yo no voy a entrar al debate de que si eres no mujer o si eres hombre. En situación de emergencia no me parece un debate importante”, manifestó durante su programa.

Cabe señalar que el jefe de Estado anunció que, en los días que restan de estado de emergencia nacional, los hombres solo saldrán los lunes, miércoles y viernes, mientras que las mujeres harán lo propio los martes, jueves y sábado. Y los domingos nadie sale.

Vizcarra enfatizó que esta nueva restricción “no es pretexto para ninguna medida de homofobia”, y aseguró que su Gobierno es inclusivo.

Al respecto, Rosas sostuvo que el mandatario ha sido claro en su mensaje. “¿Por qué le buscan tres pies al gato? El Presidente ha cerrado el tema diciendo que va a ser en función de la identificación. Si eres una persona trans y te identificas como mujer, sales como mujer. Si eres trans y te identificas como hombre, sales como hombre. ¿Cuál es la complicación?”, puntualizó.