Manuel Rosas: “Esos que dicen que tienen que ir a trabajar, mañana van a estar lamentando la muerte de un familiar”

El conductor de Exitosa, Manuel Rosas, expresó su indignación tras conocer que cientos de personas se movilizan por las calles desde tempranas horas, pese a que el presidente Martín Vizcarra decretó aislamiento social obligatorio para prevenir la propagación del coronavirus COVID-19.

“Hay un montón de personas que está por gusto en las calles. Dicen que tienen que ir a trabajar, pero esos que dicen eso mañana van a lamentar que se le ha muerto la mamá, porque no tomamos las medidas. Estamos en una situación de emergencia extraordinaria y hay que acatarla si es que no queremos muertos”, manifestó durante su programa en Exitosa.

Al respecto, sostuvo que van ocho horas de declaratoria de emergencia y de aislamiento social obligatorio, “y la verdad es que, si me piden una opinión, no se está cumpliendo”.

“Acabo de hablar con el ministro de Agricultura, y dice que eso estaba dentro de lo previsible y que se regulará en el transcurso de las siguientes horas. Pues, veremos. Tengo mis dudas, pero veremos”, expresó.

Rosas advirtió: “Si hoy no actuamos de manera más drástica, si hoy no resolvemos las dudas sobre qué hacemos con la gente que si no trabaja no come, y si no ponemos mano dura, esto va a ser un despelote”.

“Hay que seguir apelando a la conciencia, seguir apelando a la sensibilidad, pero también seguir apelando a la norma, seguir apelando a la Policía, a las Fuerzas Armadas para que tomen las acciones que correspondan. Hay muchísima gente en este país que no puede dejar de trabajar porque come de lo que trabaja en el día. Esa es una dificultad y hay que resolverla, pero no hay que resolver rompiendo el estado necesario que hoy requerimos extraordinariamente para combatir el coronavirus”, sentenció.