Manuel Rosas sobre coronavirus: “Esto no va a durar toda la vida, saldremos adelante”

El periodista de Exitosa, Manuel Rosas, envió un optimista mensaje frente a la emergencia sanitaria que se vive en el país a causa del mortal coronavirus COVID-19.

“Esto no va a durar toda la vida, el esfuerzo vale la pena. No vamos a tener coronavirus en esta dimensión, en el nivel de pandemia, eternamente. Hay que tener fe que esto va a pasar. Hay que tener fe que el Perú va a salir adelante. Hay que tener fe que en pocos días nos vamos a volver a abrazar. Hay que tener fe que cuando nos encontremos la familia y los amigos, no va a faltar ninguno. Hay que tener fe que otra vez nos daremos la mano”, manifestó.

Rosas pidió a la población más vulnerable por la crisis del COVID-19, que mantengan la esperanza. “Que tengan fe los adultos, que vamos a luchar por ustedes, que tenga fe las madres, que nos vamos a sacrificar por ustedes. Que tengan fe los abuelitos, que por ustedes seguiremos sacrificando”, expresó.

“Que tengan fe los médicos que esto va a mejorar, que tengan fe hoy los que están en los hospitales luchando contra este maldito virus. Que tengan fe los ambulantes, que tengan fe los independientes, que tengan fe los más pobres. ¡Esto va a pasar!”, añadió.

Cabe indicar que este lunes se llevará a cabo un Consejo de Ministros, en horas de la mañana, luego del cual, de la misma manera que en días anteriores, se realizará la conferencia de prensa virtual, alrededor del mediodía.

En dicha conferencia, el presidente Martín Vizcarra darán a conocer las nuevas medidas para la siguiente etapa de la emergencia, que abarca del 31 de marzo hasta el 12 de abril.