Manuel Rosas: “No puede ser xenofobia pedir a los venezolanos que respeten nuestras leyes”

El periodista de Exitosa, Manuel Rosas, saludó la expulsión del Perú de 131 ciudadanos venezolanos implicados en hechos delictivos, la mayoría de ellos intervenidos en el caso de Punta Negra.

Durante su programa “Exitosa Perú”, Rosas sostuvo que no se puede calificar como xenofobia defender al Perú de extranjeros que delinquen. “Dejémonos de cosas, no puede ser xenofobia pedir orden, no puede ser xenofobia decirle a los venezolanos que se pongan en orden si van a venir al Perú, que respeten nuestras leyes”, expresó.

Asimismo, Rosas dijo esperar que el Gobierno garantice que los delincuentes extranjeros que han sido expulsados, no regresen al país. “Que busquen vida en otra parte, aquí no son bienvenidos”, señaló.

“Porque no pueden ser bienvenidos los que no quieren el bien del Perú, no pueden ser bienvenidos los que vienen a delinquir, a matar, a descuartizar, a vender droga, a traficar con mujeres y a generar un nivel de violencia impresionante, que no niega la violencia ni la delincuencia peruana”, añadió.

Cabe indicar que esta es la sexta expulsión que se realiza en el marco del Plan “Migración Segura”, informó el ministro del Interior, Carlos Morán.

#LOÚLTIMO Ministro del Interior, #CarlosMorán, supervisa expulsión de 131 ciudadanos venezolanos, la mayoría de ellos implicados en caso de Punta Negra; y otro grupo de intervenidos en operativos realizados en Huancayo en el marco del Plan #MigraciónSegura. pic.twitter.com/kCqff9J8yv — Mininter Perú (@MininterPeru) January 28, 2020